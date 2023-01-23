بعد إستونيا.. لاتفيا تعتزم تقليص مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية لاتفيا، "إنه بسبب العدوان الروسى المستمر على أوكرانيا، وتضامنا مع إستونيا، ستخفض لاتفيا مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بداية من 24 فبراير"، داعيا روسيا إلى التصرف وفقا لذلك.
وفى وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا أكدت فيه خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إستونيا.
وأشارت الوزارة، فى بيان، إلى أن إستونيا اتخذت خطوة غير ودية جديدة، وذلك بتقليص التمثيل الدبلوماسى الروسى فى تالين (عاصمة إستونيا) إلى قائم بالأعمال.
وأضاف البيان، أنه تم استدعاء السفير الإستونى وإبلاغه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير.
وتأتى هذا الإجراءات بعد أن وجهت أمس الأحد، دول البلطيق (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) دعوة مشتركة إلى ألمانيا لإرسال دباباتها الرئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.
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