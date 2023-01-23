الاتحاد الأوروبى يحاول توفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ500 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، اليوم الإثنين، يسعى لتوفير 500 مليون يورو لدعم أوكرانيا عسكريًا، وهو ما لاقى شبه موافقة أوروبية وسيتم إقراراه عاجلًا.





وأضاف عطا الله، خلال مراسلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا تحاول محاصرة روسيا وعزلها عن العالم، من خلال إقرار حزمة عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسى.

وأوضح أن أوروبا تعمل على استنزاف القوات الروسية فى المعركة الأوكرانية، وهو ما يخدم السياسة الاستراتيجية الأوروبية.

وتابع أن الاتحاد الأوروبى يجمد ما يفوق 300 مليار دولار من الأموال الروسية، ولكنه لا يستطيع استخدام ذلك المبلغ، لأنه غير قانونى، وسيؤدى إلى كارثة أكبر من الحرب.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أوروبا لديها هدف واضح، وهو عدم السماح لروسيا بالانتصار فى أوكرانيا، ولتحقيق ذلك الهدف ستقوم أوروبا بدفع الغالى والنفيس.