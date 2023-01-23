تصريح ألمانى جديد بشأن تسليم دبابات «ليوبارد» إلى كييف

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن برلين لم تتلق أى طلبات للسماح بتسليم دبابات قتال من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع من حلفائها إلى أوكرانيا، فى الوقت الذى تدفع فيه بولندا ودول أخرى لإرسال المركبات، وفقًا لما أوردته قناة "القاهر الإخبارية".





وأشار المتحدث باسم الحكومة، فى مؤتمر صحفى دورى: إلى أن هناك إجراءات لذلك، مضيفا أن أى طلب من هذا القبيل سيتم التعامل معه "بسرعة وحذر".

فى سياق متصل، أكد ماتيوز موراوسكى رئيس وزراء بولندا، فى وقت سابق اليوم الإثنين، أن بلاده ستطلب رسميًا من ألمانيا الإذن بإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وفق "رويترز".

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت أن بلادها لن تقف فى طريق بولندا إذا أرسلت دباباتها الألمانية الصنع "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وردًا على سؤال عما سيحدث إذا مضت بولندا قدمًا وأرسلت دباباتها من طراز "ليوبارد 2" دون موافقة ألمانيا، قالت "بربوك" فى مقابلة مع تلفزيون "إل سى آي" الفرنسي، أمس الأحد: "فى الوقت الحالى، لم يتم طرح السؤال، ولكن إذا طُلب منا، فلن نقف فى الطريق".

ويتمسك المستشار الألمانى، أولاف شولتس، بأن خطوة بلاده لإرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بحاجة إلى تنسيق كامل بين أعضاء الحلف الغربى، لاسيما إرسال الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" إلى كييف، وهو أمر ترفضه واشنطن.

وتمتلك 13 دولة فى أوروبا، نحو 2000 دبابة طراز "ليوبارد 2"، وفق شبكة "سى إن إن" الأمريكية.