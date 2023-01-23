جدة - نرمين السيد - وياتى استئناف المحقق العدلى للتحقيقات فى انفجار مرفأ بيروت، بعد 13 شهرًا على تعليقها بسبب دعاوى رفعها عدد من المدعى عليهم ضد هذا التحقيق، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائى.
وكان القاضى طارق بيطار، قرر إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذى هز العاصمة فى أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان فى المرفأ، مع الادعاء ضد ثمانية أشخاص جدد، بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، وهما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طونى صليبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.