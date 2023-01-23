استئناف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وياتى استئناف المحقق العدلى للتحقيقات فى انفجار مرفأ بيروت، بعد 13 شهرًا على تعليقها بسبب دعاوى رفعها عدد من المدعى عليهم ضد هذا التحقيق، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائى.

وكان القاضى طارق بيطار، قرر إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار الذى هز العاصمة فى أغسطس 2020، بينهم مسؤولان سابقان فى المرفأ، مع الادعاء ضد ثمانية أشخاص جدد، بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، وهما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طونى صليبا.