العالم اليوم - بالفيديو.. إشهار أول بطاقة بيضاء في تاريخ كرة القدم

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إشهار أول بطاقة بيضاء في تاريخ كرة القدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 04:21 مساءً - شهدت مباراة بنفيكا وسبورتنغ لشبونة للسيدات في بطولة كأس البرتغال، السبت، مشهدا غير مسبوق، بعدما رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحكمة كاتارينا كامبوس أشهرت "البطاقة البيضاء"، التي تعبر عن الروح الرياضية، في وجه الطاقم الطبي للفريقين، بعدما تعاونا معا لإسعاف أحد الجالسين على دكة الاحتياط بعد شعوره بالإعياء.

وقوبل هذا المشهد، الذي حدث قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، بتصفيق من جماهير الفريقين.

وفاز بنفيكا بخماسية نظيفة في ربع نهائي بطولة كأس البرتغال.

وكانت البطاقات الحمراء والصفراء جزءا لا يتجزأ من مباريات كرة القدم منذ عقود، لكن البرتغال أدخلت البطاقة البيضاء ضمن سلسلة من المبادرات الجديدة في عالم المستطيل الأخضر.

وينتظر أن تحصد البطاقات البيضاء انتشارا عالميا، لدعم الروح الرياضية وتعزيز القيم الأخلاقية في اللعبة.