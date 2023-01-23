تصريح جديد من بيلوسى بشأن حادث الاعتداء على زوجها

جدة - نرمين السيد - اختنقت رئيسة مجلس النواب الأمريكى السابقة، نانسى بيلوسى، بالدموع أثناء حديثها عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بول، بعد أن تعرض لهجوم بـ"مطرقة" داخل منزلهما فى الخريف الماضى، قائلة إن الأمر قد يستغرق شهورا قبل أن "يعود إلى طبيعته".





وجاءت تصريحات بيلوسى (82 عاما)، عن حالة زوجها، خلال ظهورها فى برنامج "من يتحدث إلى كريس والاس؟"، المذاع على شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وقالت عن زوجها: "إنه بخير، سوف يستغرق بعض الوقت حتى يعود إلى طبيعته".

وعندما تعرضت نانسى بيلوسى لضغوط من مقدم البرنامج، لمشاركة تفاصيل حول تعافى بول "الطويل المدى"، اعترفت أن شفاءه قد يستغرق شهورا.

وتابعت موضحة: "أى شخص تعرض لإصابة فى الرأس يعلم أنه يجب عليك توخى الحذر الشديد، عليك أن تكون حذرا بشأن الحركة، وعليك أن تكون حذرا بشأن الضوء، عليك أن تكون حذرا بشأن الصوت، وسيستغرق الأمر بعض الوقت، ربما ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى، وفقا للأطباء، حتى يعود إلى طبيعته".

وفى 28 أكتوبر الماضي، كان بول بيلوسى (82 عاما) يجلس بمفرده فى منزل العائلة فى سان فرانسيسكو، عندما اقتحم المعتدى، ديفيد ديباب، البالغ من العمر 42 عاما، المنزل وسأل عن نانسى بيلوسى.

وقال ممثلو الادعاء إن ديباب قام بعد ذلك بضرب بول بيلوسى بمطرقة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، وذكرت تقارير أن المهاجم المزعوم قال للمحققين إنه خطط لـ"احتجاز نانسى بيلوسى كرهينة"، واستجوابها، و"كسر ركبتيها" إذا شعر أنها تكذب عليه.

وأصيب بول بيلوسى بكسر فى الجمجمة، وإصابات خطيرة فى ذراعه اليمنى ويديه، الأمر الذى تطلب خضوعه لجراحة.

وفى لقائها التلفزيونى، قالت نانسى بيلوسى متاثرة بشكل واضح، إنها تشعر "بالحزن الشديد" لما حدث، "لأن ديفيد ديباب كان يبحث عنها، وأن زوجها، الذى لم يكن سياسيا، دفع الثمن فى الواقع".