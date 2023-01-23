مراسل «القاهرة الإخبارية» بوتين يؤكد قدرة الاتحاد الأوراسى على مواجهة الغرب

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ألمح إلى التعاون الاقتصادى الذى يجمع موسكو بدول الاتحاد الأوراسى، وذلك خلال كلمته فى لقاء مع ممثلى دول الاتحاد عبر تقنية الفيديو.





وأضاف مشيك، أن بوتين شدد على ضرورة مواجهة جميع التحديات الأمنية التى تحيط بالاتحاد الأوراسى، خاصة تمدد حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية عبر فنلندا والسويد، إذا ما انضما إلى الحلف، وهو ما لا تقبل به موسكو.

كما أشار إلى تأكيدات بوتين أن روسيا ليست الجهة التى بدأت الحرب بأوكرانيا، وإنما القرارات الخاطئة من الغرب وأن تقديم الأسلحة إلى كييف هو ما دفع موسكو للدفاع عن أمنها القومى، مضيفًا أن روسيا تعمل على التعاون مع الاتحاد الأوراسى، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول الاتحاد.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ترى أن تاريخ 24 فبراير 2022 ساعد على ظهور عالم متعدد الأقطاب، وأن الاتحاد الأوراسى سيكون من أهم التحالفات على الساحة الدولية؛ نظرًا للموارد التى تتمتع بها دول الاتحاد، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوراسى يستطيع مواجهة جميع التحديات الغربية، بحسب تصريحات الرئيس الروسى خلال خطاب اليوم.