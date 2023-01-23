الكرملين يعلق على احتمال ترشح بوتين للرئاسة مجددا

جدة - نرمين السيد - وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، عندما سُئل إن كان بوتين يخطط للترشح لفترة رئاسية جديدة "لم يدل الرئيس بأى تصريحات عن المسألة، ولم تصدر أى إعلانات بشأن الأمر".

ويولى الرئيس الروسى اهتمامه للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، التى تأخر حسمها مع اقتراب اكتمال عامها الأول أواخر الشهر المقبل.

ويعتبر بوتين أن بلاده تواجه حربا ليس مع أوكرانيا وإنما حف شمال الأطلسى الذى يمد كييف بالسلاح من خلال دعم سخى.