العالم اليوم - تكهنات بشأن ترشح بوتين للرئاسة في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 03:22 مساءً - أحجم الكرملين، الاثنين، عن الكشف عن نية الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الترشح لإعادة انتخابه رئيسا في 2024 عندما تنتهي فترة ولايته الحالية، وقال إنه لم تصدر أي إعلانات بشأن الأمر.

وتزايدت التكهنات في وسائل الإعلام الروسية بشأن نوايا بوتين لعام 2024 عندما يحين موعد انتخابات جديدة بموجب قواعد روسيا الدستورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عندما سُئل إن كان بوتين يخطط للترشح لفترة رئاسية جديدة "لم يدل الرئيس بأي تصريحات عن المسألة".

وتقول منظمات حقوقية ومراقبون مستقلون وحكومات غربية إن "الانتخابات الروسية ليست حرة أو نزيهة إذ قمع بوتين جميع منافسيه المحليين الرئيسيين أو نفاهم أو سجنهم على مدى فترة حكمه التي زادت عن عقدين".

كما أشيع أيضا أن التصويت خضع للتزوير وهو أمر نفاه الكرملين بشكل قطعي.

بوتين رئيسا

في 31 ديسمبر 1999، أصبح بوتين رئيسا بالإنابة، في أعقاب استقالة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين.

في 26 مارس عام 2000، تم انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية للمرة الأولى.

أعيد انتخاب بوتين في 14 مارس 2004 بعد حصوله على 71.3 بالمئة من أصوات الناخبين الروس.

بوتين بعد التعديل الدستوري