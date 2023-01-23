جدة - نرمين السيد - ويأتى قرار إستونيا بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الروسية، خفض تمثيلها الدبلوماسى مع إستونيا، ومطالبة سفيرها بمغادرة البلاد. وكانت الخارجية الروسية أعلنت فى وقت سابق، إلغاء اعتماد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية وطردهم من روسيا، فى رد بالمثل على خطوات تلك الدول بحق موسكو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إستونيا تقرر طرد السفير الروسى وخفض تمثيلها الدبلوماسى فى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.