لافروف: روسيا تؤيد حل النزاعات سلميا من خلال الحوار

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، انفتاح روسيا للحوار وحل كل النزاعات سلميا من خلال الحوار. وقال "فى حين تقف الدول الغربية وراء معظم النزاعات وتعرقل تطبيع الأوضاع".





وأضاف لافروف - خلال اجتماع مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدى باندور، "أنه فيما يتعلق بالوضع مع أوكرانيا، فقد أيدت روسيا اقتراح أوكرانيا بإجراء محادثات العام الماضي، لكن كييف نفسها رفضتها لاحقا وحظرت المفاوضات مع موسكو على المستوى التشريعى"، معربا عن تقدير موسكو لموقف جنوب إفريقيا من الوضع حول أوكرانيا. وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، قد أكدت رفض بلادها الانحياز لأى طرف فى سياق الأحداث فى أوكرانيا على الرغم من ضغوط الغرب.

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