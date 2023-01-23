إينى: على إيطاليا التخلص من الاعتماد على الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف ديسكالزى، خلال زيارة للجزائر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الإثنين - "إننى متفائل بأننا سنكون قادرين على خفض الإمدادات الروسية من الغاز إلى الصفر فى شتاء 2024-2025".

وتابع قائلا: "أود أن أقول إننا إذا واصلنا الأمور على هذا النحو، فسوف تسير الأمور فى الاتجاه الصحيح".

ووقعت إيطاليا اتفاقيات مع عدة دول لتعزيز مصادر الطاقة البديلة منذ الحرب الروسية فى أوكرانيا وحلت الجزائر محل روسيا كأكبر مورد للغاز لإيطاليا.