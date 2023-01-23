«القاهرة الإخبارية»: الحكومة الفرنسية تناقش مشروع قانون التقاعد الجديد

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مرسيليا، إن الحكومة الفرنسية ستعرض مشروع قانون التقاعد على اجتماع مجلس الوزراء، المقرر عقده اليوم بقصر الإليزيه، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، موضحًا أن صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية سلطت الضوء على تصريحات فيليب مارتينيز، الأمين العام للشغل.





وأضاف شقير، خلال رسالته على الهواء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن تصريحات فيليب مارتينيز، الأمين العام للشعل، كانت تدعو لاستمرار الإضرابات حتى فبراير المقبل، فى محاولة من العمال للضغط على الحكومة للعدول عن تطبيق القانون. وشهدت فرنسا الأيام القليلة الماضية عددًا من الإضرابات الواسعة، بدأها سائقو قطارات ومعلمون وعمال مصافى وغيرهم، ممن انقطعوا عن العمل، احتجاجًا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين ليصل 64 عامًا. فيما تحاول النقابات العمالية تحويل المعارضة إلى إصلاح، والغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيرى، من شأنه إجبار الحكومة الفرنسية على تغيير خططها.

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