الكرملين: كييف ستدفع ثمن ما جاءها من دبابات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصنيف واشنطن لمجموعة فاجنر بالـ"إرهابية" أمر لا يعنينا. وكانت الولايات المتحدة قد صنفت مجموعة "فاجنر" الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية"، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، جون كيربى، فى بيان أمس الأول، إن فاجنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".

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