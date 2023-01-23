لافروف يصل جنوب إفريقيا فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الإثنين، إلى جنوب إفريقيا فى زيارة رسمية يبحث خلالها مع نظيره الجنوب إفريقى ناليدى باندور، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الدولية.





وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الطائرة التى كانت تقل الوزير الروسى هبطت فى ساعة مبكرة صباح اليوم فى قاعدة (ووتركلوف) الجوية فى ضواحى بريتوريا، ومن المقرر أن يلتقى لافروف بوزير خارجية جنوب إفريقيا، والرئيس سيريل رامافوزا، ويتم بحث الاستعدادات للقمة الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى، الذى سيعقد فى الفترة من 26 إلى 29 يوليو فى مدينة سان بطرسبورج الروسية. وسيتبادل لافروف وجهات النظر حول التعاون الثنائى والملفات الرئيسية على الساحة الدولية وقضايا التعاون فى منظمة "بريكس" والعمل المشترك فى الهيئات الدولية. وكان لافروف قد التقى بنظيره الجنوب إفريقى فى سبتمبر الماضى، على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلن الطرفان اهتمامهما المشترك بتعميق الحوار السياسى وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية.

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