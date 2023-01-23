جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالى، وزير الخارجية أنطونيو تاجانى، أن بلاده تعد، بالتعاون مع فرنسا، لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخى "سامب-تى"، الذى يمكنه ضرب الطائرات على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، والصواريخ على مسافة تصل إلى 25 كيلومترا، موضحا أن إيطاليا قدمت بالفعل خمس حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها حوالى مليار يورو.





وقال تاجانى - فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية - "يجب أن ينتهى الصراع فى أقرب وقت ممكن".. مضيفا "أن إيطاليا بالتعاون مع فرنسا، تضع اللمسات الأخيرة على إرسال سامب-تى، وهناك إجراءات أخرى نعمل عليها بشكل سرى". ولفت إلى أن "الصراع الروسى الأوكرانى ضاعف عمليات التضليل الروسى، وأن محاربة هذه الظاهرة السامة يجب أن تكون حاسمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تعد حزمة مساعدات عسكرية سادسة لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.