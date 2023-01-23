الخارجية الروسية تطالب سفير إستونيا بمغادرة البلاد

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الخارجية الروسية، كانت قد أعلنت فى وقت سابق، إلغاء اعتماد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية وطردهم من روسيا، فى رد بالمثل على خطوات تلك الدول بحق موسكو.

وكانت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا قررت فى 18 مارس الماضى، طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسى"، وفى خطوة تأتى "تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا"، بحسب القناة الإخبارية.