العالم اليوم - بعد تراجع حاد للدينار.. إعفاء محافظ المركزي العراقي من منصبه

انتم الان تتابعون خبر بعد تراجع حاد للدينار.. إعفاء محافظ المركزي العراقي من منصبه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 12:22 مساءً - أعفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاثنين، محافظ البنك المركزي العراقي، بعد هبوط استمر أسابيع في قيمة الدينار العراقي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقالت الوكالة إن السوداني اتخذ الخطوة بعد أن أبلغه المحافظ، مصطفى غالب مخيف، أنه لم يعد يرغب في البقاء في المنصب.

أضافت الوكالة أن محسن العلاق، محافظ البنك المركزي السابق، حل محل مخيف، الذي كان يشغل المنصب منذ 2020.

وسجل الدينار مستويات متدنية جديدة الجمعة، حيث تراجع إلى نحو 1670 مقابل الدولار. وفقدت العملة ما يقرب من 7 بالمئة من قيمتها منذ منتصف شهر نوفمبر.

ويشار إلى أن سعر الصرف الرسمي هو 1470 دينار لكل دولار أميركي.

وأثر الانخفاض في الشهرين الماضيين على الأسواق في العراق.

وألقى بعض السياسيين في العراق باللوم في هذا الانخفاض على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنوك عراقية تتعامل بشكل أساسي مع إيران، التي تخضع لعقوبات أميركية، وسط مخاوف من تحويل العملة الصعبة من العراق إلى إيران.

في أواخر العام الماضي، بدأ الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات بشأن المعاملات لإبطاء تدفق الدولارات إلى العراق.

ويأتي هذا الانخفاض في وقت وصلت فيه احتياطيات العراق من العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 100 مليار دولار.