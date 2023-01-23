العالم اليوم - لهذا السبب.. غولدمان ساكس تعتزم تقليص استثمارات إدارة الأصول

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. غولدمان ساكس تعتزم تقليص استثمارات إدارة الأصول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 12:22 مساءً - تعتزم مجموعة "غولدمان ساكس" تخفيض الاستثمارات البديلة المقدرة بنحو 59 مليار دولار نظرا في قطاع إدارة الأصول، لتأثيرها على أرباح البنك.

وأوضح جوليان سالزبري، كبير مسؤولي استثمار إدارة الأصول والثروات في "غولدمان ساكس" في مقابلة مع رويترز، إن عملاق "وول ستريت" يخطط للتخلي عن بعض الاستثمارات في قطاع إدارة الأصول على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وتوقع سالزبري أن يرى تراجعا ملموسا عن مستويات الاستثمار الحالية، مؤكدًا أنها "لن تصل إلى الصفر"، بل ستواصل المجموعة الاستثمار فيها.

وكان أداء الربع الرابع سيئا لـ "غولدمان ساكس"، إذ أنه تخلف عن مستهدفاته للأرباح بهامش كبير.

وشأنه شأن بنوك أخرى تكافح في ظل تراجع صفقات الشركات، تخلى غولدمان عن أكثر من ثلاثة آلاف موظف في أكبر جولة شطب للوظائف منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال سالزبري إن البنك سيقدم مزيدا من التفاصيل حول خطة الأصول الخاصة به خلال حدث "يوم المستثمر" الخاص بالمجموعة في 28 فبراير.

وتراجع صافي إيرادات إدارة الأصول والثروات في بنك "غولدمان ساكس" بنسبة 39 بالمئة إلى 13.4 مليار دولار في 2022، وهبطت إيراداتها من استثمارات الأسهم والديون بنسبة 93 بالمئة و63 بالمئة على التوالي، وفقا لنتائج أرباحها التي أعلنتها الأسبوع الماضي.