روسيا: كييف تنشر أسلحتها خلف المفاعلات النووية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسى سيرجى ناريشكين، بأن النظام فى كييف ينشر أسلحة وذخائر خلف المفاعلات النووية فى محطات الطاقة النووية، لأن القوات الروسية لن تهاجم تلك المحطات.





جاء ذلك فى التصريحات التى نقلتها عنه الخدمة الصحفية لجهاز المخابرات الخارجية، حيث تابع ناريشكين بأن قيادة الجيش الأوكرانى تخفى ذخائر وأسلحة على أراضى محطات الطاقة النووية، تخفيها خلف المفاعلات النووية فيما تدرك أن القوات المسلحة الروسية لن تضرب أراضى محطات الطاقة النووية خوفا من كارثة نووية.

ووفقا له، يشبه ذلك ما يقوم به المسلحون الأوكرانيون فى مدن دونباس وغيرها من المناطق الحدودية مع روسيا حينما يقصفون تلك المدن من خلف ظهور المدنيين الأوكرانيين.

وقال ناريشكين: "تستند حساباتهم إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية، إدراكا منها لخطر وقوع كارثة نووية، لن تضرب أراضى محطات الطاقة النووية. ومع ذلك، فإذا حدث تفجير واسع النطاق للمستودعات، وتم تدمير أى من المفاعلات النووية لمحطات توليد الكهرباء جراء أى خطأ آخر لصاروخ ضل طريقه للدفاع الجوى الأوكراني، فيمكن دائما إلقاء اللوم على موسكو. حيث أن كييف مقتنعة تماما بذلك نظرا للتشجيع الضمنى من جانب الغرب لقصف المدفعية الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية بزابوريجيا".