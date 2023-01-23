الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إنه جرى اعتقال ثلاثة مواطنين فى محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من مخيمى الدهيشة وعايدة فى بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر إنه جرى اعتقال شاب من محافظة نابلس شمالا، واثنين من محافظة جنين الواقعة إلى الشمال منها أحدهم أسير محرر.

‫وجرى اعتقال فلسطينيين اثنين من مخيم نور شمس بطولكرم، وشاب من أريحا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الجلزون، وثلاثة آخرين لم تعرف هويتهم بعد، قرب مدينة روابي.