جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إنه جرى اعتقال ثلاثة مواطنين فى محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من مخيمى الدهيشة وعايدة فى بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.
وأضافت المصادر إنه جرى اعتقال شاب من محافظة نابلس شمالا، واثنين من محافظة جنين الواقعة إلى الشمال منها أحدهم أسير محرر.
وجرى اعتقال فلسطينيين اثنين من مخيم نور شمس بطولكرم، وشاب من أريحا.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم الجلزون، وثلاثة آخرين لم تعرف هويتهم بعد، قرب مدينة روابي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بـ الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.