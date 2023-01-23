السعودية.. تكليف 34 امرأة فى مناصب قيادية بإدارات شؤون الحرمين

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارا بتكليف 34 قيادية فى وكالات وإدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.





وأشارت وكالة شؤون المسجد النبوى، إلى أن القرار يأتى ضمن النقلات النوعية التى تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى لتحقيقها للمرأة السعودية المؤهلة فى خدمة قاصدات الحرمين الشريفين. كما يتيح القرار مواصلة الرئاسة لاستثمار الكفاءات النسائية وتسخير دورهن فى استكمال ما حققته المرأة فى الحرمين الشريفين من نجاحات، أسهمت فى تقديم أرقى الخدمات وأجودها، والمضى قدما فى تنفيذ كافة الخطوات التطويرية التى قطعتها الوكالات النسائية فى مجالات تمكين المرأة وتحقيق أعلى مستويات الجودة فى تقديم الخدمات للقاصدات.

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