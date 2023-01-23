اليابان: نسعى لإبرام معاهدة سلام مع روسيا

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، بأن العلاقات بين طوكيو وموسكو الآن "فى وضع صعب"، إلا أن الحكومة تحافظ على سياستها الهادفة إلى حل قضية الأراضى وإبرام معاهدة سلام مع روسيا.





جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء اليابانى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بالبرلمان،، حيث قال: "لقد نشأ وضع صعب فى العلاقات اليابانية الروسية بسبب العدوان الروسى على أوكرانيا، إلا أن اليابان ستواصل التمسك بسياستها الهادفة إلى حل قضية الأراضى وإبرام معاهدة سلام".

وتتفاوض موسكو وطوكيو منذ منتصف القرن الماضى حول التوصل لمعاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية، ويقف العائق الرئيسى أمام ذلك الخلاف حول الحقوق فى الجزء الجنوبى من جزر الكوريل المتنازع عليه، حيث تم ضم الأرخبيل بأكمله (وبضمنه الجزر) بعد الحرب إلى الاتحاد السوفيتى، لكن اليابان تنازع فى ملكية إيتوروب وكوناشير وشيكوتان ومجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة، فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا أن سيادة موسكو على هذه الأراضى، التى تتمتع بالإطار القانونى الدولى المناسب، أمر لا جدال حوله.

وفى مارس 2022، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو ستنهى المفاوضات مع طوكيو بشأن قضية معاهدة السلام بسبب فرض اليابان قيودا أحادية الجانب ضد روسيا فيما يتعلق بالوضع فى أوكرانيا.

كما انسحبت موسكو من الحوار مع طوكيو حول إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة فى جزر الكوريل الجنوبية ومنعت تمديد مكانة اليابان كشريك لمنظمة التعاون الاقتصادى للبحر الأسود فى الحوار بشأن عدد من القطاعات.