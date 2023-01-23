أوروبا تدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة فى إعادة إعمار أوكرانيا

وقال تشارلز مايكل، الذى يمثل القادة الوطنيين لدول الكتلة الأوروبية الـ 27، إنه يريد أن يستكشف فكرة إدارة فعالة للأصول المجمدة للبنك المركزى الروسى لتوليد أرباح، والتى يمكن أن يتم تخصيصها فيما بعد لجهود إعادة الإعمار.
وأوضح ميشيل فى مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إنه يتوقع من قادة الاتحاد الأوروبى عطاء بعض الزخم فى المناقشات، وأضاف أنه بالرغم من العقبات القانونية لاستغلال الأصول، فإن هناك اهتمام سياسى جادل لإحراز تقدم فى هذه المسألة وتحقيق نتائج.
وكان الاتحاد الأوروبى وحلفاؤه قد قاموا بتجميد مئات المليارات من أموال البنك المركزى الروسى فى بداية الحرب فبراير الماضى. وقالت موسكو إن عقوبات البنك المركزى أسفرت عن تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيها الأجنبى.
وطرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبى ومؤسساته ومنهم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد فكرة استغلال الأصول لصالح إعادة بنماء البنية التحتية المدمرة فى أوكرانيا.
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