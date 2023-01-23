العالم اليوم - وسائل إعلام كويتية: استقالة الحكومة بعد خلافات مع مجلس الأمة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 11:22 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام كويتية، الإثنين، أن الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها بعد خلافات مع مجلس الأمة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مسؤول أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.

ونقلت عن المصدر قوله إن "الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب".

وأضاف المصدر: "تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك الشيتان".

خلافات السلطتين التشريعية والتنفيذية

من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.

واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.

غضب نواب مجلس الأمة