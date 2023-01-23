القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية على 11 منطقة

جدة - نرمين السيد - صدت القوات المسلحة الأوكرانية هجمات روسية قرب 11 منطقة فى دونيتسك ولوجانسك، وفى المقابل شنت سبع ضربات على مواقع القوات الروسية، حسبما أفاد بيان هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، اليوم الإثنين.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن البيان القول، "تهديد القوات الروسية باستخدام صواريخ أرضية وبحرية وجوية و"طائرات كاميكازى بدون طيار" لا يزال ساريا فى جميع أنحاء أوكرانيا، وأطلق الروس خلال النهار أربعة صواريخ وخمس غارات جوية، كما نفذ أكثر من 40 هجوما من منظومات الصواريخ". وأضاف البيان أن "القوات الروسية نفذت عمليات هجومية فاشلة فى قطاعات ليمان وأفدييفكا وزابوريجيا، وتواصل القيام بعمليات هجومية فى قطاع باخموت، وفى القطاعات الأخرى، تقوم بالدفاع".

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