العالم اليوم - موسكو تستبعد اجتماعا بشأن "ستارت".. وتحذر من التصعيد

انتم الان تتابعون خبر موسكو تستبعد اجتماعا بشأن "ستارت".. وتحذر من التصعيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 10:24 صباحاً - قال نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، إن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأميركية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة ستارت الجديدة للحد من انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وكالات أنباء حكومية روسية عن ريابكوف قوله إن أعداء روسيا يفاقمون المخاطر في أوكرانيا بتسليمها الأسلحة.

وأضاف ريابكوف: "التصعيد مسار خطير، ويمكن أن تكون العواقب غير متوقعة ولم يتم استقبال إشاراتنا، ويواصل خصوم روسيا رفع المخاطر، لكن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على أي حال، وكل هذه المعدات العسكرية القادمة من مصادر مختلفة سيتم سحقها حرفيا".

وذكر أن السفير الأميركي الجديد لروسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام.

ويتصاعد التوتر بشكل مستمر بين موسكو وواشنطن على خلفية الصراع المحتدم في أوكرانيا.

تحذير رئيس مجلس الدوما

وحذر رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين، الأحد، من أن الدول التي تزود أوكرانيا بأسلحة أقوى تخاطر بتدمير نفسها، وهي رسالة تلت تعهدات جديدة بمركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي ومعدات أخرى ولكن ليس الدبابات القتالية التي طلبتها كييف.

وقال رئيس مجلس الدوما: "إمدادات الأسلحة الهجومية لنظام كييف ستؤدي إلى كارثة عالمية ... إذا زودت واشنطن وحلف شمال الأطلسي كييف بأسلحة يمكن استخدامها لضرب المدن السلمية والقيام بمحاولات للاستيلاء على أراضينا كما يهددون بذلك، فسيؤدي ذلك إلى انتقام بأسلحة أكثر قوة".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الاستخبارات الروسية قولها إنه تم نشر منظومات هيمارس وأسلحة أخرى عند محطات نووية في أوكرانيا.

وتعهد أنصار أوكرانيا بتقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا الجمعة، على الرغم من أن الالتزامات الجديدة طغى عليها خلاف قادة الدفاع في اجتماع دولي في رامشتاين بألمانيا، بشأن الموافقة على طلب أوكرانيا العاجل للحصول على دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 ألمانية الصنع.