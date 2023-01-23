روسيا تهدد: سندمر أى أسلحة ترسلها أمريكا إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، إن "أى أسلحة أمريكية سيتم تقديمها لأوكرانيا سنقوم بتدميرها"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان البرلمان الروسى، قد حذر أمس، أيضا من أن الدول التى تزود أوكرانيا بأسلحة أقوى تخاطر بتدمير نفسها، وهى رسالة تلت تعهدات جديدة بمركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوى ومعدات أخرى.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.