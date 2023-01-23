«إكسترا نيوز» ترصد 27 حادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة خلال 2022

وأشار التقرير إلى أنه وقع 34 حادثًا فى المؤسسات التعليمية الأمريكية عام 2021، كما شهد عام 2021 وقوع 693 عملية إطلاق نار جماعى، لافتًا إلى كما وقع 611 حادثا عام 2020 و417 حادثا عام 2019، كما شهدت المدارس 119 حادثا لإطلاق النار فى المجمل، لافتًا إلى قتل 26 شخصا فى إطلاق نار فى مدرسة بفلوريدا عام 2012.
وفى وقت سابق، أطلقت الشرطة الأمريكية النيران على سيدة مشتبه بها، قامت بإطلاق الرصاص وسط مطار دالاس لاف فيلد بولاية تكساس، ما أدى إلى إصابتها ونقلها على الفور إلى مستشفى "باركلاند ميموريال"، دون ذكر وضعها الصحى.
وقالت شرطة دالاس، إن "امرأة أخرجت مسدسا من داخل مطار دالاس لاف فيلد، وبدأت فى إطلاق النار نحو السقف، واجه الضباط المرأة وأطلقوا عليها الرصاص. ولم ترد أنباء عن إصابات أخرى".
وأوضح رئيس شرطة دالاس، إيدى جارسيا، أن "المرأة دخلت المطار، وبمجرد دخولها دخلت دورة المياه وغيرت ملابسها، وسحبت مسدسًا وبدأت فى إطلاق عدة طلقات".
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