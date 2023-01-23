«إكسترا نيوز» ترصد 27 حادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة خلال 2022

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، عن كواليس حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة، حيث أشار التقرير إلى أن العام 2022 قد شهد حوادث إطلاق نار فى 27 مدرسة، حيث كان غالبية القتلى من الطلاب، إضافة إلى تسجيل إصابات بالعشرات.





وأشار التقرير إلى أنه وقع 34 حادثًا فى المؤسسات التعليمية الأمريكية عام 2021، كما شهد عام 2021 وقوع 693 عملية إطلاق نار جماعى، لافتًا إلى كما وقع 611 حادثا عام 2020 و417 حادثا عام 2019، كما شهدت المدارس 119 حادثا لإطلاق النار فى المجمل، لافتًا إلى قتل 26 شخصا فى إطلاق نار فى مدرسة بفلوريدا عام 2012.

وفى وقت سابق، أطلقت الشرطة الأمريكية النيران على سيدة مشتبه بها، قامت بإطلاق الرصاص وسط مطار دالاس لاف فيلد بولاية تكساس، ما أدى إلى إصابتها ونقلها على الفور إلى مستشفى "باركلاند ميموريال"، دون ذكر وضعها الصحى.

وقالت شرطة دالاس، إن "امرأة أخرجت مسدسا من داخل مطار دالاس لاف فيلد، وبدأت فى إطلاق النار نحو السقف، واجه الضباط المرأة وأطلقوا عليها الرصاص. ولم ترد أنباء عن إصابات أخرى".

وأوضح رئيس شرطة دالاس، إيدى جارسيا، أن "المرأة دخلت المطار، وبمجرد دخولها دخلت دورة المياه وغيرت ملابسها، وسحبت مسدسًا وبدأت فى إطلاق عدة طلقات".