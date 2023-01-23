بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا هجوم كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - ووجه بايدن بتنكيس الأعلام حتى غروب الشمس فى 26 يناير "حدادا على ضحايا أعمال العنف العبثية التى ارتكبت فى 21 يناير فى مونتيرى بارك بولاية كاليفورنيا"، حسبما جاء فى بيان للبيت الأبيض.

وعثرت أجهزة الأمن الأمريكية، اليوم الإثنين، على جثة رجل داخل شاحنة بيضاء يعتقد أنها للمشتبه به بإطلاق النار فى مدينة مونتيرى بارك فى لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت أمس الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة فى مدينة مونتيرى بارك بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.