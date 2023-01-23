انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد فى باكستان

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الطاقة الاتحادية، إن عطلا كبيرا فى الشبكة الوطنية بباكستان تسبب فى انقطاع شامل للكهرباء على مستوى البلاد. وأضافت الوزارة فى بيان: "وفقا للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية فى باكستان لفقد الترددات مما تسبب فى حدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة"، بحسب القناة الإخبارية.

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