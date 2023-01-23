جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد قرر رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، اليوم الإثنين، إعفاء محافظ البنك المركزى العراقى مصطفى غالب مخيف من منصبه، وكلف على محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.
كما قرر السودانى، إحالة مدير المصرف العراقى للتجارة إلى التقاعد، وتكليف بلال الحمدانى لإدارته إضافة إلى مهامه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعفاء محافظ البنك المركزى العراقى من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.