إعفاء محافظ البنك المركزى العراقى من منصبه

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد قرر رئيس الوزراء محمد شياع السودانى، اليوم الإثنين، إعفاء محافظ البنك المركزى العراقى مصطفى غالب مخيف من منصبه، وكلف على محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

كما قرر السودانى، إحالة مدير المصرف العراقى للتجارة إلى التقاعد، وتكليف بلال الحمدانى لإدارته إضافة إلى مهامه.