جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لقناة "ARD" التلفزيونية الألمانية، أمس الأحد، قال زيلينسكى: "عندما يقف الجيش الروسى، الذى لديه ألف دبابة ضدنا، لا توجد دولة تحل المشكلة من خلال تقرير أنها تقدم 10 دبابات و20 دبابة و50 دبابة، وتوريد الدبابات يزيد من تحفيز وحماس القوات الأوكرانية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: توريد عشرات الدبابات إلى أوكرانيا لن يغير الوضع بشكل جذرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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