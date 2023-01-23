ألمانيا: لن نقف فى طريق بولندا إذا أرسلت دبابات ليوبارد لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال عما سيحدث إذا مضت بولندا قدمًا وأرسلت دباباتها من طراز ليوبارد 2 دون موافقة ألمانيا، قالت "بربوك" فى مقابلة مع تلفزيون "إل سى آي" الفرنسي: "فى الوقت الحالي، لم يتم طرح السؤال، ولكن إذا طُلب منا، فلن نقف فى الطريق".

ويتمسك المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن خطوة بلاده لإرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بحاجة إلى تنسيق كامل بين أعضاء الحلف الغربي، لاسيما إرسال الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" إلى كييف، وهو أمر ترفضه واشنطن.

وتمتلك 13 دولة فى أوروبا، نحو 2000 دبابة طراز "ليوبارد 2" الألمانية، وفق شبكة "سى إن إن" الأمريكية.