جدة - نرمين السيد - وردًا على سؤال عما سيحدث إذا مضت بولندا قدمًا وأرسلت دباباتها من طراز ليوبارد 2 دون موافقة ألمانيا، قالت "بربوك" فى مقابلة مع تلفزيون "إل سى آي" الفرنسي: "فى الوقت الحالي، لم يتم طرح السؤال، ولكن إذا طُلب منا، فلن نقف فى الطريق".
ويتمسك المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن خطوة بلاده لإرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بحاجة إلى تنسيق كامل بين أعضاء الحلف الغربي، لاسيما إرسال الولايات المتحدة دبابات "أبرامز" إلى كييف، وهو أمر ترفضه واشنطن.
وتمتلك 13 دولة فى أوروبا، نحو 2000 دبابة طراز "ليوبارد 2" الألمانية، وفق شبكة "سى إن إن" الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: لن نقف فى طريق بولندا إذا أرسلت دبابات ليوبارد لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.