العالم اليوم - باكستان خارج نطاق الخدمة.. بلا كهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 07:20 صباحاً - أعلنت وزارة الطاقة الاتحادية أن عطلا كبيرا في شبكة الكهرباء بباكستان تسبب في انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان: "وفقا للمعلومات الأولية تعرضت الشبكة الوطنية في باكستان لفقد الترددات مما تسبب في حدوث عطل كبير. وهناك عمل سريع لإصلاح الشبكة".

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