القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكوى بمقاطعة زابوروجيه

جدة - نرمين السيد - وقال روغوف: "بفضل أعمالنا الهجومية، تم طرد مقاتلى زيلينسكى من قرية كامينسكوى وهم حاليا فى الضواحى الشمالية للقرية".

ووفقا له، تستمر الاشتباكات على خط الجبهة فى زابوروجيه، والمدفعية الروسية تعمل بقوة، وتقع قرية كامينسكوى على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا مع نهر دنيبر.

وفى وقت سابق، قال روغوف، إن العمليات الهجومية الرئيسية للجيش الروسى على هذا الخط الأمامى تتركز فى منطقة مدينتى أوريخوف وغولييبول.