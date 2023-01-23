منفذ إطلاق النار فى لوس أنجلوس يطلق النار على نفسه

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عبر الإنترنت أن الشرطة قالت إن سائق شاحنة البضائع المتورط فى مواجهة تورانس ربما أطلق النار على نفسه.

وبدأت المواجهة فى تورانس بولاية كاليفورنيا عندما حاولت الشرطة إيقاف شاحنة بضائع بيضاء تتناسب مع وصف السيارة التى ورد وصفها فى حادث إطلاق النار ليلة السبت فى مونتيرى بارك، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون.

وقالت المصادر إن الضباط أصدروا أوامر للراكب بالخروج من الشاحنة، وسمعوا ما يعتقدون أنه صوت السائق يطلق النار على نفسه.

وقام الضباط بتطويق الشاحنة، ويبدو أنهم قد يتجهون نحو نهج تكتيكى للتأكد من أن السائق إذا ما كان لا يزال على قيد الحياة ومسلح فى الداخل.