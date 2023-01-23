جدة - نرمين السيد - وقال روغوف: "بفضل أعمالنا الهجومية، تم طرد مقاتلى زيلينسكى من قرية كامينسكوى وهم حاليا فى الضواحى الشمالية للقرية".
ووفقا له، تستمر الاشتباكات على خط الجبهة فى زابوروجيه، والمدفعية الروسية تعمل بقوة، وتقع قرية كامينسكوى على ضفاف نهر يانتشكراك عند التقاء خزان كاخوفكا مع نهر دنيبر.
وفى وقت سابق، قال روغوف، إن العمليات الهجومية الرئيسية للجيش الروسى على هذا الخط الأمامى تتركز فى منطقة مدينتى أوريخوف وغولييبول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الأوكرانية تنسحب من قرية كامينسكوي بمقاطعة زابوروجيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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