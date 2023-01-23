العالم اليوم - زيلينسكي يتعهد بالتصدي للفساد في أوكرانيا "بسرعة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 يناير 2023 04:14 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية في خضم الهجوم الروسي المستمر منذ 11 شهرا.

ولأوكرانيا تاريخ طويل من الفساد المستشري والحوكمة الهشة، وجعل الاتحاد الأوروبي تنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إليه، بعد منح كييف وضع المرشح العام الماضي.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: "سيكون هذا الأسبوع هو الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مناسبة. تم إعداد القرارات بالفعل. لا أريد نشرها في الوقت الحالي لكن كل ذلك سيكون عادلا".

وأضاف زيلينسكي، الذي انتخب بأغلبية ساحقة في عام 2019 بناء على تعهدات بتغيير الطريقة التي تدار بها الدولة السوفيتية السابقة، إن حكومته قبلت استقالة نائب وزير بعد تحقيق في مزاعم بأنه قبل رشوة.