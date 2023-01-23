رئيسة الحكومة الإيطالية تصل الجزائر فى زيارة رسمية على رأس وفد وزارى هام

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن فى استقبالها لدى وصولها إلى مطار هوارى بومدين الدولى بالجزائر العاصمة برفقة عدد من أعضاء حكومته.
ومن المقرر أن تشهد زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى الجزائر دراسة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز سبل بناء شراكة استراتيجية حقيقة حسبما أكده الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة إلى روما فى مايو الماضي.
يذكر أن هذه الزيارة هى الثالثة لرئيس وزراء إيطالى إلى الجزائر فى غضون عام واحد.
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