فرنسا وألمانيا تؤكدان مساعدة أوكرانيا مهما طال الأمر

جدة - نرمين السيد - وأكد الجانبان ــ فى بيان صحفى مشترك حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد - أن دعم أوكرانيا خلال حرب روسيا ضدها سيركز على الجوانب العسكرية والاقتصادية.

وكان ماكرون قد استقبل فى وقت سابق اليوم المستشار الألمانى فى باريس لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة الإليزيه التى أرست المصالحة بين البلدين.