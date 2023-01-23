ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس لجنة البرلمان الأوكرانى للسياسة المالية والضريبية والجمركية، دانيلو هيتمانتسيف، قوله فى منشور عبر منصة تلجرام أنه"منذ أكتوبر، اضطرت الموانئ الأوكرانية إلى العمل بأقل من نصف طاقتها، ولا يجرى تصدير ما حجمه حوالى 2 إلى 3 ملايين طن إلى السوق العالمية كل شهر.
ووفقا لدانيلو ، فإن ما يقرب من 120 سفينة تنتظر حاليا التفتيش فى مضيق البوسفور، ويتراوح متوسط وقت الانتظار من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، مما يؤدى إلى خسائر لأصحاب البضائع.
وذكر هتمانتسيف أن أوكرانيا تعتزم تقديم الحبوب لأكثر من خمسة ملايين شخص بحلول نهاية الربيع كجزء من برنامج الحبوب من أوكرانيا، المصمم لمنع المجاعة، وقد انضم إلى البرنامج 30 دولة مانحة، وقد وصل المبلغ الإجمالى للمساهمات بالفعل إلى ما يقرب من 200 مليون دولار.
يشار إلى أن برنامج الحبوب من أوكرانيا الذى أطلقه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى ينص على شراء الحبوب الأوكرانية من قبل الدول الشريكة ونقلها إلى الدول التى تعانى من أزمة إنسانية، ويجرى تنفيذ البرنامج بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى تحت رعاية الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: صادراتنا من المواد الغذائية منخفضة بنحو 3 أطنان شهريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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