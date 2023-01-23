أوكرانيا: صادراتنا من المواد الغذائية منخفضة بنحو 3 أطنان شهريا

جدة - نرمين السيد - قال برلمانى أوكراني، إنه منذ أكتوبر الماضى اضطرت الموانئ الأوكرانية إلى العمل بنصف طاقتها، وفى كل شهر لا تتمكن البلاد من تصدير ما بين طنين إلى ثلاثة أطنان من الحبوب إلى السوق العالمية.





ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس لجنة البرلمان الأوكرانى للسياسة المالية والضريبية والجمركية، دانيلو هيتمانتسيف، قوله فى منشور عبر منصة تلجرام أنه"منذ أكتوبر، اضطرت الموانئ الأوكرانية إلى العمل بأقل من نصف طاقتها، ولا يجرى تصدير ما حجمه حوالى 2 إلى 3 ملايين طن إلى السوق العالمية كل شهر.

ووفقا لدانيلو ، فإن ما يقرب من 120 سفينة تنتظر حاليا التفتيش فى مضيق البوسفور، ويتراوح متوسط وقت الانتظار من أسبوعين إلى خمسة أسابيع، مما يؤدى إلى خسائر لأصحاب البضائع.

وذكر هتمانتسيف أن أوكرانيا تعتزم تقديم الحبوب لأكثر من خمسة ملايين شخص بحلول نهاية الربيع كجزء من برنامج الحبوب من أوكرانيا، المصمم لمنع المجاعة، وقد انضم إلى البرنامج 30 دولة مانحة، وقد وصل المبلغ الإجمالى للمساهمات بالفعل إلى ما يقرب من 200 مليون دولار.

يشار إلى أن برنامج الحبوب من أوكرانيا الذى أطلقه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى ينص على شراء الحبوب الأوكرانية من قبل الدول الشريكة ونقلها إلى الدول التى تعانى من أزمة إنسانية، ويجرى تنفيذ البرنامج بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى تحت رعاية الأمم المتحدة.