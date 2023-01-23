أوكرانيا: الروس ألحقوا أضرارا بأكثر من 1200 موقع للبنية التحتية الثقافية

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أولكسندر تكاتشينكو قوله " أولا وقبل كل شيء ، نحن نتحدث عن الحفاظ على تلك المؤسسات الثقافية التى تضررت. فهذه أكثر من 1200 موقع من البنى التحتية الثقافية ، بما فى ذلك أكثر من 500 أثر ثقافي. من المهم بالنسبة لنا الحفاظ عليها هذا الشتاء"
وأوضح الوزير فى بث تلفزيونى أن مسألة ترميم الأشياء المتضررة أو المدمرة للبنية التحتية الثقافية تتم مناقشتها مع الشركاء الغربيين.
وأكد المسؤول الحكومى "عندما نتحدث مع زملائنا فى الغرب حول دعم التعافي، فإن لديهم سؤالا حول مدى ملاءمته أثناء الحرب. ونقول إنه مناسب".
وأعرب عن أسفه لعدم إمكانية استخدام أموال الميزانية لإعادة الإعمار فى الوقت الحالي. ومع ذلك، أشار تكاتشينكو إلى أن الأموال لمثل هذه الأغراض تأتى من الشركاء والمانحين الغربيين، بما فى ذلك الأوكرانيين.
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