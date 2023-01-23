محلل سياسى لـ القاهرة الإخبارية: الشعوب الأوروبية بدأت تشعر بتأثير الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال "بركات"، خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذا القرار جاء فى وقت تعانى فيه فرنسا ودول أوروبا من ظروف اقتصادية ومالية صعبة جدا.
وأضاف، أنه فى الفترات الأخيرة، بدأت الشعوب الأوروبية تشعر بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية عليهم اقتصاديا، وما تعانيه بلادهم من تحمل نفقات كبيرة فى المساعدات التى يتم إرسالها لأوكرانيا.
وتابع، أن هذه الحرب أثبتت أن فرنسا وألمانيا لا يمتلكان الإمكانيات الكافية التى تمكنهما من إرسال المساعدات لأوكرانيا التى تساعدها على الوقوف فى وجه روسيا.
وواصل حديثه، أن هناك تناقض وخلافات فيما يتعلق بموقف الدول الأوروبية تجاه دعم أوكرانيا بالأسلحة، بدليل موقف ألمانيا برفض إرسال الدبابات الثقيلة لأوكرانيا.
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