عاجل.. القاهرة الإخبارية: بوركينا فاسو تطلب رسميا انسحاب القوات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير القوات المسلحة الفرنسى، سيباستيان لوكورنو، فى نوفمبر الماضى، احتمالية رحيل القوات الخاصة الفرنسية المتمركزة فى بوركينا فاسو، حيث تخرج تظاهرات تندد بالوجود الفرنسى، فى وقت كانت تنهى فرنسا عملية برخان فى منطقة الساحل.

وقال لوكورنو فى مقابلة مع جورنال دو ديمانش: "من الواضح أن مراجعة استراتيجيتنا العامة فى إفريقيا تطرح أسئلة حول جميع مكونات وجودنا، بما فى ذلك القوات الخاصة".