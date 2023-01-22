القاهرة الإخبارية: ماكرون يعلن عن مجلس أوروبى استثنائى فى فبراير

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس على هامش الاحتفال بالذكرى الـ60 لتوقيع المصالحة بين فرنسا وألمانيا، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اتفاقًا على تخفيض التضخم فى أوروبا، عن طريق تعزيز وتطوير العديد من المشروعات الصناعية فيما يتعلق بالتكنولوجيا وشبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعى.

وأوضح أنه سيكون هناك مجلس أوروبى استثنائى فى فبراير المقبل، وسنتوجه نحو مشروعات أوروبية طموح، من أجل تقديم أفضل التمويلات للقطاعين العام والخاص.

وتابع أن فرنسا وافقت على تعزيز الصداقة الفرنسية الألمانية على مستوى الشباب الواعدين، عبر البرنامج الفرنسى الألمانى المتعلق بالشباب، والخاص بتبادل الخبرات وتعلم اللغتين.

واختتم كلمته، "إننا نحيى تاريخنا وقوة العلاقات الألمانية الفرنسية خلال العقود الـ6 الماضية، وسنعمل فى المستقبل من أجل الإخوة والازدهار بين الدولتين".