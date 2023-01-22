عاجل.. روسيا: أوكرانيا تحول مصانع زابوريجيا لملاجئ عسكرية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد ذكرت أن قواتها قتلت نحو 300 أوكرانى خلال مواجهات متفرقة، مشيرة إلى أنه تم تدمير مستودع ذخيرة أوكرانى فى زابوريجيا.

وأضافت فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تمت السيطرة على خطوط ومواقع مهمة فى زابوريجيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.