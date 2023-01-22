العالم اليوم - أرسنال يخطف نقاط مانشستر يونايتد في الدقيقة 90

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 11:20 مساءً - استعاد أرسنال فارق النقاط الخمس في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدا من هدفي إيدي نكيتياه وأحدهما في الدقيقة 90، ليفوز 3-2 على غريمه مانشستر يونايتد، الأحد.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 2-2، قبل أن يتابع نكيتياه كرة من مدى قريب ويسجل هدف الانتصار.

وأصبح رصيد أرسنال 50 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة من 20 مباراة، ويأتي رابعا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب.

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف ليونايتد من أول محاولة على المرمى، لكن نكيتياه أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول المثير.

وأضاف بوكايو ساكا هدفا لأرسنال في الدقيقة 53، قبل أن يدرك ليساندرو مارتينيز التعادل للفريق الزائر بعد نحو ساعة من اللعب.

لكن نكيتياه، الذي يشارك مؤخرا بدلا من المصاب غابرييل جيسوس، أجاد التعامل مع تمريرة عرضية بدلت اتجاهها وهز الشباك في الدقيقة الأخيرة، وسط احتفالات صاخبة من اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين.