مستشار الخارجية الأوكرانية: نحتاج مساعدة الغرب للصمود أمام الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، إنه فى اجتماع هام عقد أول أمس فى قاعدة عسكرية بألمانيا، تم اتخاذ قرارات جديدة وهامة تتعلق بمساعدات الغرب لأوكرانيا فى حربها ضد روسيا.





وأضاف "ميكيتينكو"، خلال ظهوره عبر خاصية "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا أكبر دولة فى العالم وتمتلك ثانى أقوى جيش فى العالم، لذا فالطبيعى أنها تتفوق على أوكرانيا بشكل واضح فى حربهما. وتابع: "لكن مع مساعدة الغرب، ومساعدات جيراننا، تحاول أوكرانيا أن تتصدى للهجوم الروسى على أراضيها". وأردف، أن الحياة فى أوكرانيا مستمرة بشكل طبيعى رغم ما تعانيه البلاد، ورغم مغادرة 10 ملايين مواطن من أوكرانيا.

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