القاهرة الإخبارية: مقتل 5 إرهابيين فى ضربة جوية شمالى العراق

جدة - نرمين السيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأحد، مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية نفذتها القوات الجوية العراقية، فى قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين شمالى البلاد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ونفذت القوات الجوية العراقية، الجمعة، ضربات دقيقة بطائرات "إف 16"، استهدفت أربعة أوكار للإرهابيين شمال قضاء الطوز.

قالت خلية الإعلام الأمنى العراقى فى بيان، "لاحقاً لخبر الضربة الجوية التى نفذت فى قاطع شمال شرقى الطوز يوم أمس، فقد شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر فى طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية".

أضاف البيان أن القوات "عثرت على خمس جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها، والبقية على شكل أشلاء متناثرة، كما عثرت على أسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية".

أشار البيان إلى أن الفرق الأمنية لا تزال "مستمرة فى عملية البحث والتفتيش فى المكان المستهدف".